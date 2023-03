Polki po 50. też pokochają tę przejściową kurtkę. To model, który nosi Jennifer Lopez

Nie ma chyba nic bardziej kłopotliwego niż wybór przejściowej kurtki – lekkiej, ale wciąż ciepłej, modnej, ale przy tym praktycznej. Jeśli stoisz przed decyzją, jaki model wybrać na przedwiośnie 2023, mamy dla ciebie rozwiązanie, które podsuwa stylowa 53-latka: Jennifer Lopez we własnej osobie.

Kurtka przejściowa to, w okresie między końcówką zimy a ciepłą wiosną, absolutnie niezbędna w naszej szafie rzecz. Musi spełnić szereg warunków, które często się… wykluczają. Idealny model powinien być na tyle lekki i przewiewny, żeby nie zrobiło się zbyt gorąco, gdy słońce mocniej przygrzeje, ale jednocześnie wystarczająco ciepły, żeby czuć komfort o poranku. Co jeszcze jest istotne? Naturalnie: trendy. Przejściowa kurtka powinna pasować do twoich modnych stylizacji i ulubionej estetyki.

Jeśli szukasz kurtki, która przyda ci się wczesną wiosną 2023 (ale także później, na przykład w przypadku chłodnych, letnich wieczorów), postaw na model, który pokazała ostatnio na Instagramie Jennifer Lopez. Oto co go wyróżnia i czyni wyborem doskonałym, jeśli chodzi o damskie kurtki na najbliższe miesiące.

Jennifer Lopez w modnej kurtce na wiosnę 2023. Ten model to hit

Choć Jennifer Lopez jest niekwestionowaną ikoną stylu, nie każdy jej modowy pomysł da się przełożyć na polskie ulice.

Gwiazda, zazwyczaj kochająca ultrakobiecy szyk, od czasu do czasu wybiera jednak stylizacje gotowe do skopiowania przez "zwyczajne śmiertelniczki". Ostatnio uwagę fanek J.Lo, w tym Polek po 50., przykuła kurtka, która idealnie sprawdzi się w roli przejściowego okrycia – również pod naszą szerokością geograficzną.

Źródło zdjęć: © FORUM | ROL / X17 / Forum Jennifer Lopez załatwia sprawy w modnej kurtce w kratę

Koszulowa kurtka w kratę, nazywana w języku angielskim shacket, najwyraźniej bardzo przypadła do gustu Jennifer Lopez – nie tylko wybrała się w niej do stylisty fryzur, ale też… oglądać dom, który planuje kupić z Benem Affleckiem. Piosenkarka dobrała do niej białe spodnie bojówki w casualowym stylu, buty na masywnych podeszwach i ulubiony model lekko przyciemnianych okularów.

Kurtka koszulowa w kratę – uniwersalny wybór na wiosnę 2023

Czy luźną, koszulową kurtkę w kratę można nosić tylko wtedy, gdy ma się wyćwiczoną sylwetkę Jennifer Lopez? Nic bardziej mylnego.

Ten model pasuje paniom w każdym wieku i o każdym typie figury, czego przykładem jest stylizacja brytyjskiej influencerki Mimi, która nosi kurtkę "shacket" z rurkami i modną torebką przewieszoną przez ramię. Dzięki okryciu o fasonie oversize możesz optycznie wymodelować proporcje swojej sylwetki i czuć się świetnie przy każdej okazji: w pracy, na spacerze z psem, na spotkaniu.

Źródło zdjęć: © Instagram | Megan Saustad Blogerka Megan Saustad w modnej kurtce koszulowej w kratę

Warto mieć na uwadze, że modne kurtki koszulowe w kratę na wiosnę 2023 to nie tylko krótkie modele w rodzaju tych, które nosi Jennifer Lopez. W modzie są też dłuższe fasony, które świetnie wyglądają rozpięte, zarzucone na przykład na bluzkę i jeansy. Ciekawe podejście do kraciastej kurtki o takim kroju ma blogerka po 50., Megan Saustad, która wiosenne okrycie nosi… do sandałków na obcasie. Tak też można ograć ten trend.

