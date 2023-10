Połóż na parapecie. Rachunki za ogrzewanie od razu spadną

Bardzo ważne jest, aby nie blokować niczym rozchodzącego się po pokoju ciepła. Niestety, grzejniki nie zawsze znajdują się w dobrym miejscu: przy zimnej ścianie, pod nieszczelnym oknem, gdzieś w zimnym kącie. Z tego powodu ciepło ma długą i trudną do pokonania drogę. Na szczęście możemy mu pomóc za pomocą kilku trików.

Pierwsza i najważniejsza zasada jest taka, aby nic nie blokowało ciepła rozchodzącego się po pomieszczeniu. To znaczy, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy zasłaniać kaloryfera domowymi sprzętami: łóżkami, kanapami, szafkami czy stoliczkami. Ciepło musi swobodnie rozchodzić się po pokoju, aby go skutecznie ogrzać. Przy kaloryferze na pewno nie mogą znaleźć się kartony, które je błyskawicznie pochłoną, ani zasłony. Te tworzą nad kaloryferem rodzaj namiotu, w którym ciepło zostaje uwięzione.

W ciągu dnia zasłony rozsuwamy na boki, więc problem nie istnieje. Jednak nocą, gdy musimy zasłonić okna, a mamy bardzo długie kotary, zasłaniamy również kaloryfer. Jak tego uniknąć? Użytkowniczka TikToka o imieniu Tallulah pokazała na jednym z filmików sprytny sposób, jak sobie z tym poradzić. Wystarczą dwa patyki i sznurek albo drucik do ich związania. To bardzo proste.

Koniec zasłon chwytamy pomiędzy dwa patyki, a następnie nawijamy na nie materiał, aż osiągniemy pożądaną wysokość – czyli taką, która pozwala jednocześnie zasłonić okno i odblokować kaloryfer. Dzięki temu ciepło będzie swobodnie rozchodzić się po całym pokoju, a my będziemy cieszyć się też prywatnością.

Sprawę możemy sobie jeszcze bardziej ułatwić, jeśli podwiniemy zasłony i po prostu umieścimy nadmiar materiału na parapecie (dobrze go przy okazji czymś obciążyć, żeby się nie zsuwał).

