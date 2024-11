Połóż przy oknie. Wilgoć zniknie w minutę

Sezon grzewczy rozpoczął się już kilka tygodni temu. Ze względu na ceny ogrzewania, nie wszyscy korzystają jednak jeszcze z takiej możliwości. Jeżeli w domu zauważyłeś już wilgoć, która się zwiększa, należy przystąpić do działania. Aby się jej pozbyć, wystarczy poznać kilka sprytnych sposobów. Jeden z nich likwiduje wilgoć w dosłowną minutę.

Trikiem na pozbycie się wilgoci z okolic okna podzielił się na swoim profilu na TikToku Hugh, znany jako "Hugh Essentials". To właśnie on pokazał, jak zlikwidować ją w 55 sekund za pomocą żelu krzemionkowego. Jego działanie polega jedynie na umieszczeniu pojemniku z żelem tuż przy oknie, na uszczelce i odczekaniu minuty.

Co więcej, takie pojemniki są wielorazowe. Po wypełnieniu wystarczy włożyć je na sześć minut do kuchenki mikrofalowej, aby - jak opisał Hugh - "całkowicie się zresetowały".

Żel krzemionkowy to jednak niejedyny sposób na to, jak pozbyć się wilgoci - i to nie tylko z okolic okna. Oto kilka innych: