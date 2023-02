Poprosił do tańca dyrektorkę szkoły. "Pozamiatali" na studniówce

"Dawno nie widziałam, żeby ktoś tak dobrze tańczył", "Widać, że pani dyrektor umie się ruszać", "Jak na młodego chłopaka to świetnie sobie radzi i doskonale prowadzi. Jak dla mnie bomba. Facet, który potrafi poprowadzić partnerkę w tańcu to skarb", "Pani dyrektor to ewidentnie gwiazda waszej studniówki" - czytamy w komentarzach.