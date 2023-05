Poprowadziła "PnŚ". Opczowska wystąpiła w sukience, którą warto mieć

Outfity prowadzących z programów śniadaniowych są niekończącym się źródłem inspiracji. Szczególnie przystępny jest styl Małgorzaty Opczowskiej, która ubiera się kobieco i elegancko, a przy tym wygodnie, nie zapominając także o najświeższych trendach.

Ostatnio prezenterka pojawiła się przed kamerami w sukience, której posiadania w szafie nie pożałuje żadna kobieta. A to przez uniwersalność i komfort, jaki gwarantuje. Mowa oczywiście o beżowej sukience z dzianiny. Ten model to "must have" - podobnie, jak mała czarna.

Małgorzata Opczowska w dzianinowej sukience

Małgorzata Opczowska zdecydowała się na sukienkę midi z prążkowanej dzianiny w ciepłym odcieniu beżu. Taki model zawsze będzie ratunkiem w dniu pod tytułem: "nie wiem, w co się ubrać". W taką sukienkę można wskoczyć latem wieczorową porą, a wiosną, gdy pogoda jeszcze nie rozpieszcza, uzupełnić ją płaszczem czy jeansową kurtką. Sprawdzi się także w sezonie jesienno-zimowym. Dlatego jest dobrą inwestycją.

Opczowska uwielbia te buty

Model, w którym Małgorzata Opczowska poprowadziła "Pytanie na śniadanie", charakteryzował się kopertowym dekoltem oraz długimi rękawami. Prezenterka postanowiła dobrać do tego złoty naszyjnik oraz tzw. "niewidzialne buty", czyli te z przezroczystymi paseczkami, które od roku biją rekordy popularności.

Małgorzata Opczowska poprowadziła program w wygodnej sukience © Instagram.com, pytanienasniadanie

Wszechobecny beż

W modzie funkcjonuje obecnie powiedzenie "beige is the new black" (beż to nowa czerń). I rzeczywiście, kolor ten jest postrzegany jako bardzo elegancki i uniwersalny. Wiele gwiazd po prostu za nim szaleje i nosi od stóp do głów. Wystąpienie Opczowskiej w dzianinowej sukience to nie był pierwszy raz, kiedy prowadząca "PnŚ" zdecydowała się na beż. Zaledwie tydzień wcześniej pokazała się na antenie w beżowym garniturze.

