Poruszające przemówienie siostry Agnieszki z Częstochowy. Te słowa chwytają za serce

Poruszający apel siostry bliźniaczki zmarłej Agnieszki z Częstochowy

"Siostra bliźniaczka Agnieszki T. z Częstochowy, pani Wioletta Paciepnik, wygłosiła krótkie, ale poruszające przemówienie w nagraniu wideo sprzed godziny. Zreferowała sytuację, do której doszło w częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, wspominając, że 'mąż Agnieszki (a mój szwagier) błagał lekarzy, by ratowali mu żonę, nawet kosztem ciąży'. Nic jednak nie trafia w serce tak, jak proste stwierdzenie pani Wioletty: 'Do szpitala idzie się po to, żeby dostać pomoc, a nie żeby umrzeć. Jak jest się w ciąży, to powinno się mieć jeszcze lepszą opiekę'" - czytamy na Facebooku Fundacji Dziewuchy Dziewuchom.