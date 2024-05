Posadź przed domem. Kleszcze zaczną szukać drogi ucieczki

Ocieplenie klimatu sprawiło, że kleszcze pozostają aktywne niemal przez cały rok. Nie możemy czuć się bezpiecznie podczas rodzinnych spacerów czy wycieczek do lasu. Musimy pamiętać o tym, aby stale chronić się przed atakiem z zaskoczenia.

W sklepach dostaniemy cały wachlarz środków na kleszcze zawierających charakterystyczny składnik DEET – jest to syntetyczny repelent, który należy do grupy pestycydów. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcemy otaczać się tak silną chemią, zawsze możemy postawić na naturalne środki.

Doskonałym sposobem, aby wypłoszyć podchodzące coraz bliżej ludzkich domów kleszcze, jest założenie swojego własnego ziołowego ogródka. Wiele z przydatnych w kuchni ziół wydziela niemiły dla kleszczy zapach, np. rozmaryn, tymianek, szałwia czy melisa lekarska. Kolejna zalecana w takim przypadku roślina to bylica piołun.

Charakteryzuje się gorzkim smakiem i może przydać się w domu z uwagi na swoje właściwości prozdrowotne. Wykazuje działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwskurczowe, no i najważniejsze – kleszcze jej nie znoszą i unikają tej rośliny jak ognia. Odstraszająco na kleszcze działa również zapach chryzantemy dalmatyńskiej.

Niezwykły motyl w Polsce. Mało kto go widział

Niezwykły motyl w Polsce. Mało kto go widział

Kleszcze mają znakomicie wykształcony instynkt drapieżnika, dzięki któremu potrafią nas szybko zlokalizować. Są przyciągane przez ciepło wydzielane przez ciała ludzi i zwierząt, to ono pomaga im zlokalizować potencjalne źródła pożywienia. Kierują się również zapachem – substancje chemiczne zawarte w pocie, takie jak kwas mlekowy, skutecznie je przyciągają.

Dlatego tak ważne jest stosowanie odstraszaczy zapachowych – nie ma znaczenia, czy postawimy na środki kupne czy naturalne repelenty. Należą do nich np. olejki eteryczne: eukaliptusowy, lawendowy, cytrusowy czy z mięty pieprzowej. Za ich pomocą zamaskujemy swój zapach i ukryjemy się przed kleszczami.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!