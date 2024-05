Posadź w ogrodzie. Po meszkach nie będzie śladu

Meszki, podobnie jak komary, żywią się krwią, którą wysysają za pomocą aparatu gębowego wbitego w skórę. Jednak ugryzienia meszek są bardziej dotkliwe niż ukłucia komarów i mogą prowadzić do groźnych reakcji alergicznych.

Najczęściej atakują, gdy spędzamy czas nad jeziorem lub rzeką, jednak możemy je spotkać nawet we własnym ogrodzie. Jeśli zauważysz je w okolicy swojego domu, warto zasadzić specjalne rośliny, które odpędzą złośliwe meszki.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost populacji meszek, które są szczególnie uciążliwe od końca kwietnia do września, czyli przez większość okresu wakacyjnego, kiedy spędzamy czas na świeżym powietrzu. Aby ograniczyć ich obecność, warto posadzić w ogrodzie pewne rośliny, które odstraszą drobne insekty.

Do roślin nielubianych przez meszki należą lawenda, bazylia, melisa, tymianek oraz kocimiętka. Regularne obrywanie liści bazylii nasila wydzielanie olejków eterycznych, które odstraszają owady. Cytrynowy zapach tymianku jest również nieprzyjemny dla meszek i innych insektów.

