"Ziele miłości" rośnie w Polsce. Warto zrywać regularnie

"Według dawnych wierzeń wykopany wraz z nacią 1 października o szóstej rano wielkie i znamienite skutki czyni w małżeństwie, roztyrki i niezgody w nim równa. Upięty we włosach lub przyczepiony do sukni ślubnej miał przynosić młodej parze szczęście. Dodany do pierwszej po urodzeniu dziecka kąpieli miał przynieść szczęście w miłości" dowiadujemy się z "Małej księgi ziół" Anny Mazerant (za Wikipedią).