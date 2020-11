Poseł PiS oskarżony. Czarnecki miał zaatakować nożem

Przemysław Czarnecki został oskarżony o to, że podczas imprezy sylwestrowej zaatakował jednego z uczestników nożem. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Posłowi PiS grozi do pięciu lat więzienia.

Przemysław Czarnecki został oskarżony (East News, Fot: JACEK DOMINSKI)