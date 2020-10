Zapadł wyrok ws. aborcji. Anna Nowak-Ibisz nie przebiera w słowach

Trybunał Konstytucyjny – zakaz tzw. aborcji eugenicznej

Dalej we wpisie aktorki czytamy: "Od wczoraj wiem to na pewno. Wasz czas się skończy, a my kobiety i nasi mężczyźni, nasi synowie, nasze córki, my będziemy pamiętać ten dzień, zaczekamy spokojnie na wasz zmierzch, właśnie się zaczął".