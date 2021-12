W mocnych słowach zwracają się do posłów i posłanek. "Ten projekt to apogeum okrucieństwa"

Dzisiaj w sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Stop Aborcji 2021". Fundacja Pro - Prawo do życia chce zakazania aborcji w każdym przypadku – łącznie z zagrożeniem zdrowia i życia pacjentki – ale też wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla osób przerywających własną ciążę. W praktyce oznaczałoby to nawet dożywotnią karę więzienia za przerwanie ciąży. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na co dzień pomaga ofiarom obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego. Teraz organizacja wydała dosadne oświadczenie nawołujące posłów i posłanki do refleksji przed głosowaniem.