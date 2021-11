Postanowiła przez tydzień nie pić kawy. Efekty mocno zaskakują

Bezsenność i niewyspanie stanowiły niebezpieczną mieszankę

Miłość Amandy do kawy zaczęła się od pierwszego łyku waniliowego cappucino. Z biegiem czasu młoda dziewczyna próbowała różnych gatunków czas, co poskutkowało, że w pewnym momencie nie wyobrażała sobie dnia bez napoju z kofeiną. Kiedy trafiła na badania związane z problemami z zaburzonym rytmem snu dowiedziała się, że musi na próbę zrezygnować z codziennej przyjemności. Choć z tą decyzją czuła się trudno, postanowiła zobaczyć, czy rzeczywiście wyłączenie kofeiny przyniesie zamierzone rezultaty. Już pierwszy dzień nie był łatwy - Amanda od ranka tęskniła za znajomym zastrzykiem energii. Wtedy wpadła na pomysł wypicia popularnych zielonych koktajli. Postanowiła też odwiedzić siłownię, by wydzielić endorfiny i choć trochę rozbudzić się na początku dnia. Metoda przynosiła pewne efekty, ale nie takie, jakich się spodziewała.