Postanowili otworzyć związek. "Nie tego się spodziewałam"

Weronika twierdzi, że jej znajomi otworzyli związek i, co ciekawe, wyszło im to na dobre: – Wcześniej niewiele brakowało, a by się rozstali. Uznali, że nie mają już nic do stracenia, to miał być eksperyment. I chyba się udał, bo trochę porandkowali z innymi, a ostatecznie stwierdzili, że jednak najbardziej zależy im na sobie i skończyli z tym.