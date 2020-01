WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

pielęgnacja + 1 trendy w pielęgnacji Joanna Kobylańska 2 godziny temu Postaw na pielęgnację. Najważniejsze trendy w kosmetyce w 2020 roku Pielęgnacja skóry to podstawa w utrzymaniu cery w dobrej kondycji oraz zachowania odpowiedniej bariery ochronnej. Coraz częściej do trendów w pielęgnacji skóry włącza się wegańskie kosmetyki z naturalnymi składami, a także hasło zero/less waste. Kobiety stają się bardziej świadome, co przekłada się na przemyślane rytuały pielęgnacyjne oraz wybór ekologicznych produktów. Co jeszcze zmienia się w kosmetyce? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Pielęgnacja to podstawa utrzymania prawidłowej kondycji skóry (123RF) Dużo kobiet zaczyna zwracać większą uwagę na skład wybieranych kosmetyków do pielęgnacji. Nie skupiają się na produktach wychwalanych w reklamach, ale przede wszystkim na tym, czy do kosmetyków używane są składniki aktywne. Wzmożona czujność konsumentów sprawiła, że wielu producentów kosmetycznych zaczyna odstępować od chemicznych dodatków. Pielęgnacja w wersji zero/less waste Ze względu na powoli nadchodzącą katastrofę ekologiczną, do produkcji opakowań rezygnuje się z plastiku. Dotyczy to także kosmetyków, które coraz częściej pojawiają się w szklanych słoiczkach lub butelkach. Dzięki temu zdobywają większe zainteresowanie ze strony świadomych kobiet, które chętniej kupują kosmetyki w biodegradowalnych opakowaniach. Pielęgnacja będzie znacznie przyjemniejsza i skuteczniejsza, gdy będziesz stosować produkty, które nie mają związku ze szkodliwym plastikiem. Niech hasło less waste towarzyszy ci podczas kosmetycznych zakupów. Pielęgnacja wegańskimi kosmetykami Jeśli zaczniesz wybierać produkty do pielęgnacji w specjalnie oznaczonych opakowaniach, przysłużysz się środowisku. Minimalizm w codziennych rytuałach piękna to kolejny hit urodowy w trendach. Coraz częściej stawia się na małą liczbę naturalnych kosmetyków, które wykazują się większą ilością substancji aktywnych. Jak się okazuje, minimalistyczna pielęgnacja okazuje się skuteczniejsza, bo jest ukierunkowana na dany problem. Wegańskie produkty to hit, na który powinnaś zwrócić większą uwagę. Nie tylko nie są testowane na zwierzętach, ale również zawierają w sobie same roślinne ekstrakty, wspaniale oddziałujące na skórę. Zobacz także: Polskie kosmetyki podbijają światowe rynki Pielęgnacja rodzimymi produktami Chcąc działać w zgodzie z naturą, coraz częściej znajdziesz wiele polskich marek, które specjalizują się w produkcji kosmetyków zero waste. Naturalne i organiczne produkty z lokalnych firm, wspierają rodzimą gospodarkę oraz oznaczają wykorzystanie składników rodzimych. Dodatkowo masz pewność, że stosując polskie kosmetyki do codziennej pielęgnacji, dostarczasz swojej skórze drogocennych ekstraktów. Zwracaj uwagę na listę składników, ponieważ w przeciwieństwie do naładowanych chemią popularnych kosmetyków, odkryjesz krótkie i maksymalnie ekologiczne składy. Pielęgnacja i nutri beauty Jedną z ważniejszych konsekwencji wprowadzania większej świadomości konsumenckiej, jest wprowadzanie dopasowanej do potrzeb diety. Musi być ona dobrana w zgodzie z wiekiem oraz konkretnymi preferencjami. Optymalna dieta pozwala na utrzymania młodej i zdrowej skóry, która wyraźnie zyska promienność i naturalny blask. Nutri beauty to nie tylko zróżnicowana dieta, lecz również różnego rodzaju suplementy diety dostarczające organizmowi witamin, minerałów i mikroelementów. W końcu pielęgnacja zaczyna się od środka.