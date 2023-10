"Jesień mija, a ja niczyja". Dlaczego poszłam na szybkie randki i co z tego wynikło?

Dla każdego coś szybkiego…

Wydawać by się mogło, że szybkie randki, czyli speed dating, to relikt przeszłości, który całkiem stracił rację bytu po pojawieniu się Tindera. Jednak w ostatnich latach wraca do łask, podobnie jak biura matrymonialne. W dużych miastach takie wydarzenia są organizowane niemal codziennie. Można wybierać z przeróżnych wariantów: "Szybkie randki dla singli kochających podróże", "Szybkie randki dla chrześcijańskich singli", "Szybkie randki dla wysokich", a nawet tzw. "Lwowski stolik" - czyli randki z możliwością sprawdzenia, co uczestnicy myślą na nasz temat. Koszt uczestnictwa to ok. 45 zł. Co ciekawe, zazwyczaj to panowie stanowią większość zapisanych.