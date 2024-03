Szpital we Wrocławiu nie wykonywał aborcji. Dyrektorka sprowadziła relikwie

- To ciąża wysokiego ryzyka. Jeśli pacjentka przez ileś lat nie mogła zajść w ciążę, podchodziła ileś razy do in vitro, ma wskazanie do rozwiązania przez cięcie cesarskie. Bo to może być jej pierwsza i ostatnia ciąża. Pan Pająk mówił jednak: nie widzę problemów, żeby rodziła siłami natury, i wychodził - wspominała.