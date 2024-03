Powiedziała o seksie kobiet po 50-tce. Mężczyźni zalali ją hejtem

Aleksandra Laudańska odniosła się do fali hejtu, która wylała się na nią po tym, gdy w mediach społecznościowych ukazał się fragment programu "Konfrontacje Agaty". Podczas rozmowy z Agatą Młynarską Laudańska skomentowała statystyki mówiące o tym, że stosunek seksualny Polaków trwa średnio kwadrans. To wystarczyło, aby odezwali się hejterzy. W ich wypowiedziach nie brakowało ageizmu, seksizmu i mizoginii. "Mówią to kobiety, które już przekwitły i tylko wspominają" - to chyba jedna z łagodniejszych wypowiedzi, które znalazły się w sieci.