Wygrał "Mam Talent". "Widać, że chłopaka to przerosło"

Bartek Wasilewski, zwycięzca 15. edycji "Mam talent!", mógł liczyć na królewskie powitanie. Zadbali o to uczniowie i nauczyciele z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku. "Widać, że chłopaka to wszystko przerosło, jest bardzo wrażliwy" - zauważyli internauci.

Młody raper wzruszył do łez publiczność. Już od chwili wejścia na casting 15. edycji "Mam talent!" skradł serce Agnieszki Chylińskiej, która wcisnęła Złoty Przycisk i zagwarantowała mu miejsce w półfinale. Ostatecznie 14-latek został zwycięzcą 15. edycji programu.

Bartek Wasilewski jest teraz dumą Płocka. W szkole, do której uczęszcza, mógł liczyć na naprawdę królewskie powitanie. Na zwycięzcę 15. edycji "Mam Talent!" czekała niemała niespodzianka. Nagranie udostępnione przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku obejrzało już ponad milion trzysta tysięcy osób.

Wyjątkowe powitanie

Kolorowe konfetti, bukiet kwiatów, banery z napisami, a także uściski i gratulacje od władz szkoły... Bartek Wasilewski, zwycięzca 15. edycji "Mam Talent!" został przywitany w murach swojej szkoły niczym król.

Uczniowie i nauczyciele z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, do którego uczęszcza, zadbali o to, by czuł się wyjątkowo. Niemal cała szkoła zebrała się przed wejściem, aby powitać uzdolnionego ucznia, kształcącego się na profilu kierowca-mechanik.

"Tak witamy zwycięzcę Mam Talent. Brawo Bartek Wasilewski!" - napisano na profilu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Internauci wyrażali swój podziw dla uzdolnionego chłopca. Wielu z nich ma nadzieję, że sława go nie przytłoczy, bo Bartek wydaje się bardzo wrażliwym młodym człowiekiem.

"Teraz będzie miał mnóstwo tzw. przyjaciół i niestety mnóstwo prawdziwych zazdrośników. Oby to udźwignął.";

"Widać, że chłopaka to wszystko przerosło, jest bardzo wrażliwy.";

"Chłopak jest mega skromny! Mam nadzieję, że nie uderzy mu woda sodowa do głowy! Trzymam za niego kciuki!";

"Chłopak na medal! Tylko pozazdrościć takiego utalentowanego ucznia" - czytamy w komentarzach pod opublikowanym wideo.

Musi radzić sobie z hejtem

Rapujący 14-latek wywalczył sobie główną nagrodę, czyli 300 tysięcy złotych. Poznał, że sława ma swoje blaski i cienie. Młody artysta zyskał ogromną popularność, ale musi radzić sobie również z hejtem.

"Złośliwość ludzka nie zna granic, bo według mnie, ktoś nie wie nic, a takie głupoty pisze i ubliża. Kazano nam tego nie czytać, ale zrobiło mi się przykro, jak ktoś zwyzywał mnie od różnych" - mówiła w Plejadzie Iwona Śniegowska, mama Bartka.

Wyznała, że niezwykle przejmuje się tym, z czym obecnie musi się mierzyć jej syn. "Bardzo mnie to boli, gdy ktoś ubliża mi, nie znając mnie, albo wyzywa Bartka. Ja wiem, że to zazdrość, bo niestety Polak to w łyżce wody by Polaka utopił. Ale są też dobre komentarze, które dają trochę szczęścia. Nawet nie wiedziałam, że tyle ludzi za nami stało" - dodała.

