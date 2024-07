Nigdy nie dodawaj do smażenia. Pieczarki będą do wyrzucenia

Pieczarki to popularny składnik wielu dań. Grzyby są często wykorzystywane do sosów, które serwujemy z makaronem czy mięsem, jako farsz do zapiekanek, naleśników lub pierogów, a także składnik sałatek - ale lista jest o wiele dłuższa. Nic dziwnego, bo pieczarki są nie tylko smaczne, ale i bardzo tanie.