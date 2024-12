Wróciła do panieńskiego nazwiska. Tak tłumaczy wspólne oświadczenie

Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki. To właśnie takie nazwiska przez bardzo długi czas nosili Komarnicka i Klynstra. Ich nagła decyzja o rezygnacji wzbudziła więc emocje wśród fanów, którzy od razu zaczęli dopatrywać się kryzysu.

W najnowszej rozmowie z Plejadą aktorka odniosła się do tamtego momentu. Zapytana o to, czy tłumaczenie się ze zmiany nazwisk było na tyle obciążające, że wymagało wydania wspólnego oświadczenia, odpowiedziała:

W małżeństwie Komarnickiej i Klynstry dochodzi niekiedy do niewielkich sporów, które są związane np. z wychowaniem dzieci.

- Byliśmy przekonani, że to ja będę złym policjantem. To ja jestem działająca, konkretna. Totalnie się pomyliliśmy. To są synkowie mamusi - sama się łapię na tym, że są trochę rozpieszczeni przez mamę - powiedziała Komarnicka.