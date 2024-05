Na plaży wyglądała obłędnie. Fani zasypali ją komplementami

Aruba? Nie, to słoneczna Turcja, gdzie aktualnie przebywa Klaudia Halejcio . Aktorka zorganizowała babski wypad, zabierając na wakacje córkę, mamę i przyjaciółki. W kobiecym składzie korzysta z wolnego czasu, ale nie zapomina o mediach społecznościowych, relacjonując wyjazd w swoim charakterystycznym, komicznym stylu. W długiej sukni w pięknym kolorze pozowała wśród sztucznych flamingów, a zaprezentowana na zdjęciach gra kolorów to prawdziwa uczta dla oczu .

Gładkie uczesanie w postaci nisko upiętego koczka pasowało tutaj jak ulał. To zdecydowanie jedna z ulubionych fryzur Klaudii Halejcio, która idealnie wpisuje się w głośne trendy ostatnich lat - clean girl esthetic czy rich girl look. Co na to fani? "Jak modelka", "Pięknie", "Zdjęcie jak z obrazka", "Bosko" - to tylko niektóre z komentarzy pod postem.