Pozuje na plaży. 56-letnia Halle Berry wybrała odważny wzór

Zebra czy pantera?

To nie pierwszy raz, kiedy Halle Berry zdecydowała się na zwierzęcy wzór. Ponad rok temu pokazała się bowiem w zwiewnej kreacji w panterkę. Wiązanie nad biodrem wskazywało na fakt, iż była to także swobodna narzutka, a nie element garderoby do wyjścia na ulicę. Lecz te dwa przykłady są dowodem na to, że hollywoodzka aktorka i laureatka Oscara ma pewien dar do oswajania printów prosto z sawanny.