Pracował na znanym festiwalu. "Patroluje się tzw. miejsca newralgiczne"

Julia i Michał pracowali przy dużych festiwalach w Warszawie i w Trójmieście. Ona jako wolontariuszka, on - jako wspomniany ochroniarz. Zasady dotyczące ich obowiązków i pracy nie były jednak takie same. Inaczej było także z wynagrodzeniem.

W zeszłym roku Julia miała okazję pracować na słynnym festiwalu w Gdyni, na który nie było łatwo się dostać. Na jedno miejsce startowało ok. 20 osób, bo zgłosiło się aż 4 tys. chętnych.

To jednak nie wszystko. Jako wolontariuszka musiała wpłacić prawie 1000 zł kaucji, która została jej zwrócona po festiwalu, a tym samym po ocenie, czy prawidłowo wykonała swoją pracę.

Jak dostał tę pracę? Okazuje się, że nie jest to trudne.

- Przechodzimy ok. dwugodzinne szkolenie z podstaw prawnych i podstawowych zachowań podczas imprez masowych. Podpisujemy umowę - lub nawet nie - i w zasadzie jesteśmy już gotowymi pracownikami. Na festiwalach potrzeba naprawdę dużo ludzi, więc szanse na to, że nie załapiemy się na listę, są dosyć małe - stwierdza Michał Jak dodaje, w ciągu 10 lat pracy jako ochroniarz na festiwalach, odmówiono mu "może pięć razy".

Spotkała go na festiwalu. Takiego obrotu spraw się nie spodziewała

- Nigdy nie pracowałam w punkcie gastronomicznym, ale stałam tam po jedzenie i widziałam, co dzieje się w tych kolejkach. Od razu da się wyczuć, kto przyjechał się "polansować" ze stolicy, ma dużo pieniędzy i traktuje pracowników festiwalu, jak, delikatnie mówiąc, "gorszy sort" - zdradza.

Nigdy nie zapomni jednak tego, co widziała w festiwalowych toi toiach.

O "kilkunastu godzinach dziennie na nogach" i uprawianiu seksu przez uczestników festiwalu mówi także Michał. On musi mieć jednak oczy dookoła głowy. Jako ochroniarz stwierdza, że chyba nic już go nie zdziwi.

- Na szczęście ludzie zazwyczaj nie przychodzą sami na takie wydarzenia albo nowi festiwalowi znajomi "ogarniają się" sami. Kiedy jest już bardzo źle, wtedy biegną po pomoc do nas. Ale często zdarza się, że ktoś się np. zgubi i przypadkowe osoby przychodzą i dają znać, że ktoś kogoś popycha lub ktoś gdzieś leży - ujawnia.

W kwestii uprawiania seksu na festiwalach, stwierdza, że jest to bardzo powszechne.

