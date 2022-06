"Pracownicy Shein wołają o pomoc". Przerażający fenomen marki fast fashion

"Potrzebujemy waszej pomocy"

Platformę TikTok obiegły niedawno nagrania, które pokazują niepokojące zapisy na metkach produktów marki. Na części z nich widać wydrukowane "need your help". Pojawiają się też ukryte odręczne napisy z wołaniem o pomoc. Jedna z klientek sklepu opublikowała fotografię paczki, na której widniała prośba o ratunek. Shein odniósł się do wpisu, twierdząc, że zawiera "mylące informacje".