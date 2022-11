Pracują w pubach podczas mundialu. "Uczulano mnie, żebym dobrze liczyła pieniądze"

Wyjaśnia także, że ok. 40 proc. kibiców robi na mecze rezerwacje, pozostali po prostu zjawiają się w lokalu licząc na wolne miejsca. - Do tej pory atmosfera jest naprawdę super. Stan upojenia alkoholowego kibiców jest oczywiście różny, czasem pomagamy komuś wsiąść do taksówki lub upominamy, gdy jest niegrzeczny wobec barmanów, ale nie mogę mówić o ekscesach. Wpływ na to na pewno ma fakt, że stronimy bardzo od przypisania nas którejkolwiek grupie kibiców ekstraklasy, nie jesteśmy czynni też do rana i nie mieścimy się w centrum - ocenia.