"Pracuję na dwa etaty. Inaczej nie miałabym za co wyżyć"

- Od poniedziałku do piątku pracuję w biurze, więc to raczej typowe. Zajmuję się rekrutacją osób do pracy. I mimo, że nie jest to praca fizyczna, a takie też wykonywałam, bywa ciężko. Praca z ludźmi w ostatnim czasie nie należy do najlżejszych. Przez sytuację na rynku, która teraz panuje, same rekrutacje też nie są łatwe. Wiele osób denerwuje się, że proponowane pensje są za małe. Doskonale ich rozumiem, bo sama szukam teraz drugiej pracy, ale nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić - tłumaczy.