Pracuje w markecie. Ujawnił bezczelność klientów

Praca kasjera w markecie wydaje się na pierwszy rzut oka prosta. Nabijanie produktów na kasę, rozliczanie płatności – to tylko powierzchnia tego, co faktycznie składa się na ten zawód.

Majkel zaprezentował sytuację, która na pierwszy rzut oka nie wzbudza podejrzeń. Klientka z koszykiem pełnym produktów podchodzi do kasy. Kasjer zaczyna od ważenia pomidorów i zauważa, że w woreczku oprócz zwykłych pomidorów są również droższe, malinowe. Z uśmiechem, ale stanowczo zwraca uwagę klientce: "Nic nie szkodzi, ale prosiłbym, żeby rozdzielać, bo malinowe są droższe. Dużo droższe, wie pani?".

Następnie kasjer przystępuje do liczenia kartonów mleka. W koszyku zauważa coś nietypowego:

"O! Maszynki pani wpadły pod kartonik. To nie szkodzi" — mówi z sarkazmem, wyciągając ukryte produkty.

Chwilę później znajduje jeszcze pomadkę do ust, która również była ukryta między kartonami mleka: "Nie wiem, czy pani zauważyła" — komentuje z szyderczym uśmiechem.

Kolejnym wyzwaniem okazuje się proszek do prania w opakowaniu XXL, którego cena wydaje się podejrzanie niska:

"To był wózek kontrolny. Proszę wezwać kierownika" - oznajmia klientka.

"Tyle pomysłów w jednym filmiku. Przyda się" - ironizował jeden z internautów. "Nie wpadłabym na to, że można włożyć Kinderki do opanowania po jajkach" - pisał inni.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!