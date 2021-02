Pranie i sprzątanie za darmo? Już nie. Ten Chińczyk po rozwodzie zapłaci byłej żonie

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Chinki spędzają prawie cztery godziny dziennie na nieodpłatnej pracy - mniej więcej 2,5 raza więcej niż mężczyźni. Jest to więcej niż średnia w krajach OECD, gdzie kobiety poświęcają dwa razy więcej czasu niż mężczyźni na nieodpłatną pracę.

Nie chcesz sprzątać, to płać

Pani Chen zażądała rekompensaty finansowej za lata sprzątania i gotowania. We wniosku dowodzi, że jej mąż uchylał się od wszelkich obowiązków domowych, a także od opieki nad synem. Brzmi znajomo?

Pekiński Sąd Okręgowy Fangshan przychylił się do jej wniosku, nakazując byłemu mężowi płacić alimenty w wysokości 2 tys. juanów (ok. 300 dolarów) miesięcznie. Kobieta dostała także jednorazową rekompensatę w wysokości 50 tysięcy juanów, (ok. 7,7 tysiąca dolarów).