Prasowanie bez żelazka? Wystarczą trzy składniki

Domowy sposób na przyjemne prasowanie

Do przygotowania żelazka w spreju wystarczą trzy składniki, które znajdują się w każdym domu – zawsze pod ręką i gotowe do wykorzystania. Do butelki ze spryskiwaczem (możemy wykorzystać opakowanie po zużytym lub nieudanym kosmetyku) wlewamy 200 ml wody, łyżkę octu oraz łyżkę dowolnego płynu do płukania (takiego, którego używamy i wiemy, że nie powoduje uczulenia). Całość dokładnie mieszamy – i gotowe! Gdy już mamy przygotowany preparat, wystarczy, że rozłożymy dowolną część garderoby na płaskiej powierzchni. Teraz możemy działać.