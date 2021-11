Prawda o stanie zdrowia królowej Elżbiety II. Wyjawiła ją była synowa monarchini

Krytyk ma wątpliwości

21 kwietnia tego roku królowa Elżbieta II skończyła 95 lat. Jest najdłużej, jak do tej pory, panującą królową w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Piers Morgan, słynny krytyk monarchii ma jednak wątpliwości, co do tego, że samopoczucie królowej ulega poprawie. Twierdzi, że zbliżamy się do momentu, w którym Elżbieta II opuści swój tron.