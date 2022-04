Prawda wyszła na jaw? Przyjaciółka księcia Alberta wydała jego małżeński sekret

Historia związku księżnej Charlene oraz księcia Alberta nie na leży do najbardziej romantycznych. Para pobrała się w 2011 roku. Charlene do ołtarza szła cała zapłakana, przez co media nadały jej przydomek "najsmutniejszej księżniczki na świecie". Według pojawiających się doniesień kilkukrotnie próbowała uciec od męża. Problemy miały się pojawić już w podróży poślubnej. Ani książę, ani księżna nie odnosili się do tych pogłosek. Po pewnym czasie plotki ustały. Kiedy jednak pojawił się na horyzoncie kolejny skandal, wróciły ze zdwojoną siłą.