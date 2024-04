Prezent z wyższej półki? Przepisy przewidują "podatek komunijny"

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Pierwsza z nich obowiązuje rodziców dziecka, przybranych rodziców, dziadków, pradziadków oraz rodzeństwo, kiedy wartość prezentu przekracza 10 434 zł . Druga grupa dotyczy rodzeństwa rodziców, ich żony lub mężów, gdy wartość darowizny przewyższa 7878 zł . Do trzeciej grupy zalicza się pozostałe osoby, które podarują na Pierwszą Komunię Świętą prezent o wartości przekraczającej 5308 zł .

Należy jednak zaznaczyć, że do podanych limitów zalicza się nie tylko wartość pojedynczego prezentu komunijnego, ale wartość wszystkich darowizn z ostatnich pięciu lat poprzedzających rok nabycia ostatniej darowizny przekazanej od danej osoby na rzecz dziecka.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!