Priscilla była żywą lalką króla popu. Życie żony Elvisa Presley’a nie było usłane różami

Traktował ją jak żywą lalkę

"Musisz nałożyć więcej makijażu wokół oczu. Spraw, aby bardziej się wyróżniały" – powtarzał jej mężczyzna. W końcu Priscilla przyznała, że ​​zagubiła się i poddała żądaniom męża. Podobno nie pozwolił jej też robić kariery. W wywiadzie z "Loose Women" opowiedziała, jak wyglądało jej życie u boku gwiazdy. "Po prostu śledziłam to, co robił. Żyłam jego życiem. Oglądałam filmy, które chciał zobaczyć. Słuchałam muzyki, której chciał słuchać i chodziłam do miejsc, do których on chciał chodzić" - mówiła Priscilla. "Szczerze mówiąc, nie miałam własnego życia. Naprawdę trochę się zagubiłam" - dodała.