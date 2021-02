Problemy Woody'ego Allena wróciły. Plotki potwierdziła była modelka

"Dla mnie to było ekscytujące. Myślałam, że troszczył się o mój umysł i ciało. Ale on nigdy nie zabrał mnie na kolację ani na randkę. Ani razu nie zostałam na noc. To zawsze trwało tylko kilka godzin. Kieliszek wina, pogawędka, gra w szachy i seks. Potem mnie żegnał i mówił, że jak będę następnym razem w mieście, to mam się odezwać" - relacjonowała kobieta "The Hollywood Reporter".