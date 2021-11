Producent prezerwatyw reklamuje się na TikToku. Ma na to osobliwy sposób

Trzy rady od producenta prezerwatyw

Co radzą zatem pracownicy firmy Trojan Condoms? Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie łóżka za pomocą wsadzenia kawałka materiału między jego wezgłowie, a ścianę. Nadadzą się do tego na przykład skarpetki. To pozwoli uniknąć hałaśliwego uderzania łóżka o ścianę. Natomiast jeśli łóżko skrzypi przy każdym ruchu, twórcy nagrania polecają wtedy przeniesienie się z poduszkami na ziemię. Trzecia wskazówka dotyczy osób, które lubią być głośne w trakcie stosunku. Wydawane dźwięki mają zastąpić pocałunkami. Marketingowcy na koniec filmiku dodali, by zużytą prezerwatywę najlepiej umieścić na dnie kosza na śmieci tak, aby nie została przez nikogo znaleziona.