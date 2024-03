Prof. Zbigniew Fijałek: Sfałszowane leki mogą nawet zabić

Nawet lekarz, gdy bierze lek do ręki, nie ma pewności, czy jest on oryginalny, czy sfałszowany! Gdy kupujemy żywność, to jesteśmy w stanie ocenić jej jakość. A tu łykamy tabletki albo przyjmujemy zastrzyki i nie mamy pojęcia, co znajduje się w środku. Wszystko opiera się na zaufaniu do tego, od kogo lek kupujemy.