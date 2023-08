Projektuje jachty dla miliarderów. "Zażyczył sobie tajny pokój zabaw"

Każdy jacht to z założenia luksusowy produkt - człowiek, który ma możliwość, żeby go kupić, chce go maksymalnie dopieścić. Najpierw rozmawiamy o pomyśle. W jakim stylu to zrobić? Egzotyczny? Pełen przepychu? A może loftowy? Kolejne pytanie – do czego będzie nam służyć ten jacht? Czy będzie wynajmowany, na przykład do filmu, czy może klient zechce spędzać w nim wakacje? Dla niektórych to coś w rodzaju działki, na którą się jeździ - wtedy kolor i faktura każdej klamki albo światło lampki jest szczegółowo omówione - ma sprawiać przyjemność. Inaczej, jeśli chcemy, żeby nasz jacht robił wrażenie, bo mamy w planach przede wszystkim imprezy – wybieramy mniej wygodne, a bardziej popisowe rozwiązania.