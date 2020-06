Prostowanie włosów. Jak osiągnąć gładkie pasma bez użycia ciepła?

Sposób na prostowanie włosów wydaje się banalny, bo po prostu wystarczy sięgnąć po niezawodną prostownicę. Co w przypadku, gdy nie chcesz poddawać swoich pasm na działanie wysokiej temperatury? Na szczęście jest i na to sposób, a nawet kilka. Jeśli jesteś ciekawa, jak szybko i skutecznie wyprostować włosy, zajrzyj poniżej.

Prostowanie włosów nie należy do zbyt trudnych czy pracochłonnych zabiegów fryzjerskich. Niestety nadmierne korzystanie z ciepła może przyczynić się do zniszczenia końcówek czy nawet całych pasm. Co w takim razie zrobić? Skorzystaj z kilku sprawdzonych metod na prostowanie włosów, a będziesz zachwycona efektami.

Prostowanie włosów – kosmetyki do prostowania

Idąc najprostszym tropem możesz zaopatrzyć się w produkty, które są przeznaczone do prostowania włosów. Są one dostępne praktycznie w każdej większej drogerii, więc bez problemu znajdziesz coś dla siebie. Kosmetyki tego typu wygładzają włosy i zamykają łuski, poprawiając naturalny blask włosów. Prostowanie włosów odbywa się w momencie, gdy nałożysz dany produkt na wilgotne pasma. Pozostaw je do wyschnięcia albo wybierz chłodny nadmuch suszarki – efekt zauważysz od razu.

Prostowanie włosów – szałwiowy napar

Innym, domowym sposobem na prostowanie włosów jest wykorzystanie do tego celu klasycznej płukanki z szałwii. Nie musisz dzięki temu obciążać pasm nadmiarem kosmetyków, a przy okazji zyskasz pięknie wyprostowane włosy. Wystarczy, że zaparzysz 2 saszetki szałwii i odczekasz aż nieco przestygnie. Po umyciu włosów spłucz pasma przygotowanym szałwiowym naparem. Możesz zauważyć, że po ziołach włosy są znacznie sztywniejsze w dotyku, ale skorzystaj z chłodnego podmuchu suszarki zaczynając od nasady. Prostowanie włosów w tym przypadku jest całkowicie naturalne.

Prostowanie włosów – płukanka octowa

Równie ciekawym pomysłem na prostowanie włosów jest wykorzystanie do tego celu znanego octu jabłkowego. Możesz zarówno przygotować z niego płukankę, jak również spryskać octem z atomizera i pozostawić włosy do naturalnego wyschnięcia. Twoje pasma będą nie tylko proste, ale także lśniące i mocno odżywione. Płukankę do prostowania także banalnie szybko przygotujesz: wymieszaj 2 łyżki octu w szklance wody – miksturą spłucz pasma po ostatnim płukaniu.

Prostowanie włosów – maseczka ze skrobi ziemniaczanej

Pomocna metodą w prostowaniu włosów jest zastosowanie niezawodnej skrobi ziemniaczanej. Ma ona silne właściwości prostujące i wygładzające. Najlepiej dodać ją do własnoręcznie przygotowanej maseczki albo do gotowego produktu bez spłukiwania. Pamiętaj, aby dodać 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej na 1 porcję odżywki. Maskę ze skrobią nakładaj nieco poniżej nasady, aby nie spowodować oklapnięcia pasm. Po spłukaniu, efekt będzie widoczny natychmiast – prostowanie włosów przyniesie oczekiwany rezultat, a ty nie sięgniesz już po prostownicę.

Aleksandra Kisiel mówi o urodzie. Jak zadbać o cerę?