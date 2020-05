Maseczka peel off. Czy jej stosowanie może podrażnić lub uszkodzić skórę?

Maseczka peel off od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośniczek koreańskiej pielęgnacji. Ma żelową konsystencję, dzięki czemu bardzo szybko przylega do skóry. Po upływie wyznaczonego czasu należy maseczkę peel off oderwać z twarzy, aby cieszyć się rezultatem. O efektach wciąż rozpisują się niektóre urodowe blogerki.

Maseczka peel off – jak działa?

Maseczka peel off bardzo mocno przywiera do twarzy, więc podczas usuwania, pozbędziesz się z jej pomocą nagromadzonego brudu i wszelkich zanieczyszczeń oraz zewnętrznej warstwy naskórka. Używa się jej szczególnie wtedy, gdy problemem są zaskórniki i rozszerzone pory . Maseczkę peel off najlepiej stosować wyłącznie na strefę T, aby skutecznie wyrównać koloryt.

Maseczka peel off – popularny czarny wariant

Maseczka peel off – czy może zaszkodzić?

Choć możesz znaleźć bardzo dużo pozytywnych opinii o czarnej maseczce peel off, to jednak równie często możesz natrafić na negatywne komentarze związane z jej stosowaniem. Podczas zdejmowania wiele użytkowniczek odczuwało ból, co finalnie doprowadziło do podrażnień skóry, a także przesuszenia. Dlaczego tak się dzieje? Maseczka peel off, szczególnie z węglem aktywnym, zdejmowana jest agresywnie przez co narażamy cerę na całkowite usunięcie potrzebnej warstwy sebum. Zerwanie zanieczyszczeń razem z naskórkiem przyczynia się do zaburzenia pH skóry oraz narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego maseczkę peel off należy stosować z umiarem.