Prosty patent na odciski. Stopy będą gładkie jak u niemowlaka

Odciski są nieestetyczne, a co najgorsze — bardzo bolesne. Najczęściej pojawiają się wskutek długotrwałego noszenia źle dobranych lub niewygodnych butów , które uciskają na część stopy.

Nagniotki, potocznie nazywane odciskami, to nic innego jak zgrubienie skóry na stopach, które pojawia się w miejscu dużego ucisku na stopę — przeważnie na piętach lub palcach . Mogą być bolesne i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Jest kilka domowych sposobów, dzięki którym szybko pozbędziesz się tego wstydliwego problemu.

W walce z odciskami może pomóc nam… czosnek. Jak go użyć? Najpierw namocz stopy w ciepłej wodzie z szarym mydłem. Po osuszeniu skóry weź pokrojony czosnek, a także plaster. W miejscu, gdzie znajduje się odcisk, przyklej plaster — wcześniej jednak wytnij na środku dziurkę.

Połóż plaster czosnku na otworze z odciskiem. Przykryj opatrunek oddychającą gazą i zabandażuj. Zostaw na noc, a na drugi dzień sprawdź, czy odcisk zniknął. Jeśli nie, to powtórz cały zabieg.

Kiedyś do usuwania odcisków używano pumeksu, jednak jego stosowanie nie jest zalecane. W wilgotnym środowisku łazienki na powierzchni pumeksu mogą rozwijać się bakterie i grzyby, które łatwo przedostaną się na skórę — podczas usuwania obumarłego naskórka.

Zanieczyszczony pumeks może spowodować rozwój infekcji i miejscowego stanu zapalnego, co dodatkowo pogorszy stan stóp.

