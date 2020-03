Prosty sposób na fryzurę. Jak samodzielnie obciąć grzywkę w domu i wyglądać perfekcyjnie?

Samodzielne obcinanie grzywki to jedna z tych czynności, która może być nieco kłopotliwa u osób niewprawionych. Na szczęście nie musisz się martwić, ponieważ krok po kroku jesteś w stanie zrobić grzywkę bez wychodzenia z domu. Jeśli jesteś ciekawa, co należy zrobić, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Jak obciąć grzywkę w domu – ważne wskazówki

Samodzielne obcięcie grzywki jest jak najbardziej możliwe, ale pamiętaj, że ważna jest precyzja w działaniu. Zapomnij o zwykłych nożyczkach, jeżeli chcesz podcinać włosy, musisz wyposażyć się we fryzjerskie nożyczki.

Jak obciąć grzywkę w domu na półokrągło?

Istnieje wiele typów grzywki i w zależności od kształtu twarzy, należy ją precyzyjnie dobrać. Do popularnego rodzaju należy grzywka na półokrągło, którą bez problemu obetniesz w domu. Wygładź włosy i rozczesz w linii półokrągłego przedziałka, a następnie zbierz te włosy do przodu oraz ułóż w trójkąt. Pamiętaj, aby dolne kąty sięgały do końca brwi, po czym obetnij włosy zebrane w okolicy nosa jednym cięciem.