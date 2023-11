Przeanalizowała ponad 800 listów pożegnalnych. Jest coś, co je łączy

- Wzięłam pod uwagę liczbę popełnionych samobójstw każdego roku w Polsce, potem dodałam do niej liczbę prób samobójczych, a następnie przemnożyłam według prognoz WHO, które mówią, że każde samobójstwo i każda próba wpływa na 20 osób z najbliższego otoczenia. To oznacza, że w Polsce z tego powodu cierpi milion osób. To ogromna rzesza ludzi i zaskakuje, że tak niewiele się o tym mówi - powiedziała w wywiadzie dla łódzkiej "Gazety Wyborczej".