Przed laty zagrała Nel. Jak dziś wygląda?

Wszyscy pamiętają filmową Nel, w którą przed laty wcieliła się Karolina Sawka. Dziś odtwórczyni towarzyszki Stasia ma 29 lat i jest nie do poznania. Kto by pomyślał, że to właśnie ona zagrała w filmowej adaptacji "W pustyni i w puszczy"?

Share

Karolina Sawka zadebiutowała mając 8 lat Źródło: Instagram