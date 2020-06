Przedłużanie paznokci. Jakie są najpopularniejsze metody i którą z nich wybrać?

Jeśli marzysz o nieco dłuższych płytkach, możesz z powodzeniem wypróbować jednej z popularnych metod przedłużania paznokci. Dzięki temu nie będziesz musiała czekać na pierwsze efekty zapuszczania. Nim jednak umówisz się do kosmetyczki, poznaj sposoby na przedłużanie paznokci i zdecyduj, który jest najlepszy.

Z pomocą przedłużania paznokci będziesz mogła cieszyć się pięknymi płytkami już po jednej wizycie w salonie kosmetycznym. To rzeczywiście znacznie ułatwia ich pielęgnację oraz stylizację. Ze względu na kilka możliwości przedłużania paznokci, warto poznać szczegóły, które je wyróżniają.

Przedłużanie paznokci – metoda żelowa

Przedłużanie paznokci za pomocą żelu jest najpopularniejszą metodą. Polega na użyciu formy utwardzanej pod lampą UV, która jest bezzapachowa i mało inwazyjna dla dłoni. Żelem można w prosty sposób wymodelować pożądany kształt paznokci, a przy tym wykazuje odporność na ścieranie. Żelowe przedłużanie paznokci jest najczęściej polecane kobietom, które marzą o naturalnym efekcie. Do wad tej metody należy m.in. uzupełnianie odrostu paznokcia co 3 tygodnie. Cena tego przedłużania waha się od 100 do 250 złotych, natomiast cały zabieg trwa aż 3 godziny.

Przedłużanie paznokci – metoda akrylowa

W przypadku akrylowego przedłużania paznokci wykorzystywany jest także szablon albo tips. Najczęściej bywa wybierany przez kobiety narażone na częste niszczenie paznokci. Z powodu zastosowania akrylu, każdego dnia należy natłuszczać palce, ponieważ użyta substancja powoduje wysuszanie. Niewątpliwą wadą akrylowego przedłużania paznokci jest dość intensywny zapach, a także uzupełnianie odrostu co 3 tygodnie. W przeciwieństwie do żelowej metody, akryl jest znacznie wytrzymalszy na uszkodzenia mechaniczne. Koszt przedłużania paznokci sięga nawet do 300 złotych, z kolei zabieg trwa 3-4 godziny.

Przedłużanie paznokci – metoda fiberglass

Przedłużanie paznokci za pomocą metody fiberglass polega na nałożeniu na wcześniej przygotowane płytki włókna jedwabnego. Następnie jest on utwardzany za pomocą przeznaczonego do tego celu płynu, czyli resiny. Liczba warstw wspomnianej resiny uzależniona jest od tego, jaką grubość powinna mieć płytka. Na końcu paznokcie są piłowane oraz polerowane. Przedłużanie paznokci metodą fiberglass jest polecane kobietom, które chcą wyłącznie wzmocnić płytki. Można ją określić mianem odżywki na 6 tygodni, ale zapewnia bardzo naturalny wygląd. Jej wadą są widoczne nierówności na paznokciach. Cena przedłużania waha się od 70 do 150 złotych, a całość trwa około 2 godziny.

Przedłużanie paznokci – metoda z bazą proteinową

Można również przedłużyć paznokcie za pomocą bazy proteinowej. Czasami potrzebny jest szablon, ale nie zawsze jest to konieczne. Wspomniana baza często wykorzystywana jest jako jeden z elementów manicure hybrydowego, lecz samodzielnie także spełnia swoją rolę. Przedłużanie paznokci tym sposobem jest bardzo proste, mało inwazyjne i naturalne. Niestety do wad należą: brak możliwości nadbudowy płytki oraz niemożliwość osiągnięcia przedłużenia jak w przypadku akrylu czy żelu. Cena wynosi około 150 złotych, a przedłużanie trwa do 2 godzin.

