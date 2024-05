Przekreślasz dane na paczce? To nie jest najlepszy sposób

Jeśli rzadko odbieramy paczki, raczej się nad tym nie zastanawiamy. Gdy jednak kurier często puka do naszych drzwi z dużymi przesyłkami, nie tak łatwo nad tym zapanować. Kartony można ponownie wykorzystać, oddać lub po prostu wyrzucić. Jeśli mają trafić do kontenera, lepiej, żeby nie było na nich widocznych danych osobowych .

- Chodzi o to, by w makulaturze, którą zbieramy, nie znajdowały się żadne koperty z adresami, jakieś paczki. Bo są tam dane - adres zamieszkania, imię i nazwisko. Nie wyrzucajmy też wyciągów bankowych, numerów kont - tłumaczył już kilka lat temu prezes MPO w Sokółce w rozmowie z Radiem Białystok. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez oszustów np. do zaciągnięcia kredytu.