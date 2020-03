Przemek Kossakowski został zapytany o ślub. Wymowna odpowiedź

Dwa lata temu wiadomość o związku dwojga podróżników była sporym zaskoczeniem dla internautów. Jednak ich uczucie wciąż się rozwija, co jest potwierdzeniem tezy, że wspólne pasje scalają miłość.

Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska obecnie już mieszkają razem i coraz chętnie dzielą się z fanami nowinkami ze swojego życia. Ostatnio np. podróżnik przyznał się, że to Martyna miała wpływ na jego nowy wizerunek i zadbała o odświeżenie jego garderoby.

Jak się okazuje mężczyzna wcale nie wyklucza, że w przyszłości wyciągnie przed nią pierścionek zaręczynowy. "Są pewne rzeczy, które są nieuniknione, mają swoją wagę. Jednak musi nastąpić odpowiedni moment, żeby to zrobić. Tak że, oczywiście, to jest istotne" - powiedział w rozmowie z magazynem "Na żywo".

Jeśli dojdzie do ślubu to z pewnością będzie to jedno z najgłośniejszych wydarzeń w świecie celebrytów.