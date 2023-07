Przestała kochać się z mężem. "Miałam awersję"

Awersja na dotyk

Psycholożka Uniwersytetu SWPS dr Katarzyna Grunt-Mejer zauważa, że seksualność po ciąży może zmienić się diametralnie, ale nie musi. – Zacznijmy od tego, że nie każda ciąża kończy się porodem. Jeśli doszło do poronienia albo przerwania ciąży na wczesnym etapie, to kobieta stosunkowo szybko wraca do formy. Natomiast jeśli do porodu doszło, to istnieje spora grupa czynników, które odbijają się na sferze seksualnej negatywnie – objaśnia ekspertka.