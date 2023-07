Chemiczny seks. "Może prowadzić nawet do śmierci"

Trzeba się leczyć z uzależnień. Seksoholizm należy do grupy uzależnień behawioralnych, z kolei narkomania to uzależnienie chemiczne, które wyniszcza organizm i może prowadzić do śmierci. Podobnie jest z alkoholizmem. Niestety, autorzy raportu "Nowe zagrożenia używania substancji psychoaktywnych – chemsex" zwrócili uwagę na wciąż jeszcze bardzo ograniczoną dostępność do zintegrowanych ofert leczenia związanych z chemseksem, co ogranicza też dostępność do skutecznej profilaktyki. Kompleksowa pomoc powinna łączyć leczenie uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także psychoterapię z elementami terapii seksuologicznej.