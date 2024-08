Przeszła ablację. "W razie czego mam się zgodzić na zgon"

Historia jej problemów zdrowotnych sięga lat młodzieńczych, kiedy to po raz pierwszy doświadczyła niepokojących objawów. "Zaczęło się od bicia serca, wyraźnego i dosyć szybkiego" - wspominała aktorka w rozmowie z Dorotą Wellman i Marciem Prokopem. Początkowo objawy były bagatelizowane przez otoczenie, które sugerowało, że może brakować jej cukru we krwi. Niestety, z czasem sytuacja się pogarszała.

Wraz z upływem lat objawy stawały się coraz bardziej dokuczliwe. "Czułam, że ten rytm jest bardzo nierówny, nawet czasem było to widać na ubraniu" - mówiła Ostałowska. Do tego chodziły słabości, zimne poty i ogólne poczucie niemocy. "Nawet zwykłe wyjście do galerii handlowej czy wykonanie prostych ćwiczeń stawało się wyzwaniem" - stwierdziła.